程曦 加速拓展客服業務
數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增，上半年營收寫下同期新高，展望下半年，程曦表示，將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務，拓展更多產業領域的客戶族群，看好營運穩健發展。
針對下半年營運，程曦表示，公部門客戶服務委外規模持續擴大，為主要營運發展重心，將持續發展公部門與企業端的顧客關係管理服務業務，拓展更多產業領域的客戶族群，擴大客服業務覆蓋率；並持續強化AI智能客服的性能，提高顧客關係服務的附加價值。隨著年約型的客戶服務案量穩定增長，總客戶服務量以及服務領域的擴大，將有助於整體營運穩健發展。
程曦2024年6月合併營收9,886萬元，月成長8.7％，年增0.9％，受惠公部門及民間企業常置型年約客服專案的業務規模持續增長，程曦上半年合併營收5.58億元，年增16.1％，上半年營收創下同期新高。
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