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桓鼎光儲充電站 大進擊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

桓鼎-KY（5543）衝刺綠能事業，旗下桓鼎能源首座光儲充電動車充電站示範點昨（22）日啟用，相關方案已規劃在歐洲、日本及泰國等地建立示範場域。展望後市，桓鼎總經理莊宏偉表示，綠能事業將為主要成長動能，力拚今年營收創新高，並且走出去年虧損陰霾，轉為獲利。

桓鼎能源首座光儲充電動車充電站示範點位於高雄北鼓山千光宮。莊宏偉表示，蓋範點利用太陽能光電發電，搭配桓鼎能源儲能牆系統與飛宏旗下馳諾瓦小型60kW交流充電樁，充電30分鐘約可行駛100公里左右的續航里程，專為電動車主提供便捷的目的地充電服務。

桓鼎與馳諾瓦積極推進「中小型電動車（EV）充電站儲充整合方案」，共同規劃在美國、歐洲、日本、新加坡及泰國等地建立示範場域，同步投入電動車對電池的反向充電技術，使車輛對電網與車輛對家庭的應用實現，增強全球微型電網韌性，增添新一波業務動能。

日本 電動車

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