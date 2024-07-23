撼訊 拚進寧德供應鏈

顯卡廠撼訊（6150）透過轉投資優勝新能源，跨足鋰電池材料再生市場，挾全台唯一的獨到技術，獲得住友、松下等日本大廠關注，並獲得住友認證，且已送樣大陸電動車電池龍頭寧德時代，同時與大陸其他鋰電池大廠接洽，伴隨大單落袋，挹注撼訊轉型收益可期。

優勝新能源規劃產能1,000噸的桃園蘆竹廠下半年運轉，陸續貢獻營收；規劃中產能1萬噸的印尼廠，明年底全產能運轉，帶動撼訊轉型大咬ESG商機，增添新成長動能。

撼訊是與專門從事貴金屬與電子廢棄物回收處理的優勝奈米合作，進軍鋰電池材料市場，並轉投資優勝新能源公司，由優勝奈米持股五成為最大股東，撼訊持股25%，為外部最大股東，近期並取得兩席董事席次，另外，電池模組廠天宇也有一席董事。

撼訊總經理陳劍威昨（22）日表示，優勝新能源擁有獨特的專利技術，能以環保低碳的製程，將廢棄鋰電池再生為製造鋰電池的原料，不僅能減少環境汙染，更是實現循環經濟的核心要素，也是台灣唯一擁有該技術（濕製程）的廠商。

他說，優勝新能源可以將鋰電池回收製成的黑粉（磷酸鋰鐵），再生製成鋰電池原料白粉（碳酸鋰），目前蘆竹廠已有處理千噸黑粉的產能，今年6月投產後，年底前可處理150噸，並逐步提高產量。規劃中的印尼廠產能為1萬噸，今年底投產，明年首季試產，明年第2季產能利用率60%至70%，明年底全產開出。

優勝新能源的客戶就是電池廠，目前已經跟日本的住友與松下等大廠接觸，其中，住友已經認證。至於中國大陸則與寧德時代等三大廠接洽，目前送樣給寧德時代。

陳劍威說，撼訊必須尋找下一個成長曲線，目前AI的商機，都讓輝達（NVIDIA）賺走了，撼訊在ESG領域還有機會，主因隨著電動車等各項新技術的快速發展，全球對鋰電池的需求持續倍增，新技術的高速增長也意味著廢棄鋰電池對環境的威脅日益嚴重。