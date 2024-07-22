吉晟生技25日登錄興櫃 參考價28元

核子醫學藥廠吉晟生技將於7月25日登錄興櫃，參考價28元。吉晟生總經理林亮光表示，今年營運主力產品為全身或局部造影正子藥物FDG，以及評估失智症的腦部正子斷層掃描造影顯影劑FBB，因產能滿載，將於苗栗興建第2座藥廠。

吉晟生為台灣第1家經衛福部及原能會（現改制為核安會）認證的核子醫學藥廠，也是第1家進入台灣資本市場的核醫藥品公司，主要產品為無菌製劑、放射性藥物等。

吉晟生2023年營收新台幣1.17億元，年增55.6%；獲利914萬元，較2022年轉虧為盈，每股純益0.31元。

吉晟生目前共取得6張食藥署放射性藥品藥證（癌症診斷產品），在熟悉數項關鍵製造藥物技術、並具備開發製劑技術平台的基礎上，將自行開發製程或與國外研究機構合作研發具有經濟價值的放射性核種。

由於既有的新莊藥廠產能滿載，吉晟生規劃近期在苗栗興建第2座藥廠，土地近1000坪，將投入至少5億元，未來將打造具規模的核醫藥廠，現正進行設備與建廠規劃，預計2025年取得輻射設施運轉執照，2026年第3季取得GMP核准後，就能立刻投產，產能將是新莊藥廠的8倍。

吉晟生苗栗廠將進行新核種開發與新藥品製造的準備，除滿足國內醫療院所需，新開發核種更可望加入國際供應鏈。