康全6月虧轉盈 每股大賺1.95元
康全（8089）應櫃買中心通知辦理，因股價多次達公布注意交易資訊標準，22日公告6月獲利，單月每股稅後純益1.95元，4月以來連續三個月獲利，且持續成長，也帶動上半年轉虧為盈，上半年每股稅後純益約2.35元。
康全6月營收5.55億元，年增367%，稅前盈餘1.15億元，相較去年同期虧損2,236萬元，有轉虧為盈表現，歸屬母公司業主淨利1.14億元，相較去年同期虧損1,911萬元，有轉虧為盈表現，單月每股稅後純益1.95元。
日前康全日前也應要求公布獲利表現，4月歸屬母公司業主淨利6,138萬元，每股稅後純益1.05元，5月營收4.82億元，月增39%，年增666.7%，稅後純益9,842萬元，每股稅後純益1.67元。
累計康全第2季營收13.83億元，季增388%，歸屬母公司業主淨利2.74億元，每股稅後純益約4.67元。較今年第1季及去年同期都有轉虧為盈表現，更終結連五季虧損。
康全今年第1季營收2.83億元，年增44.7%，歸屬母公司業主淨損1.36億元，每股稅後淨損2.32元。法人估算，康全第2季獲利彌補第1季虧損，今年上半年每股稅後純益可望達2.35元。
近期康全受惠打入印度一級電信客戶，出貨5G網路連接家戶的中繼接取產品Robust MDU（RMDU），推升營運自谷底翻揚。
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