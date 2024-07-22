快訊

美國大選高潮迭起 拜登退選如何影響民主黨？6大QA一次看懂

資安危機+美國大選引市場恐慌 台股重挫…證交所說話了

台積電甜甜價來了？ 法人教戰「3階段布局」：現在就是買進時間點

康全6月虧轉盈 每股大賺1.95元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

康全（8089）應櫃買中心通知辦理，因股價多次達公布注意交易資訊標準，22日公告6月獲利，單月每股稅後純益1.95元，4月以來連續三個月獲利，且持續成長，也帶動上半年轉虧為盈，上半年每股稅後純益約2.35元。

康全6月營收5.55億元，年增367%，稅前盈餘1.15億元，相較去年同期虧損2,236萬元，有轉虧為盈表現，歸屬母公司業主淨利1.14億元，相較去年同期虧損1,911萬元，有轉虧為盈表現，單月每股稅後純益1.95元。

日前康全日前也應要求公布獲利表現，4月歸屬母公司業主淨利6,138萬元，每股稅後純益1.05元，5月營收4.82億元，月增39%，年增666.7%，稅後純益9,842萬元，每股稅後純益1.67元。

累計康全第2季營收13.83億元，季增388%，歸屬母公司業主淨利2.74億元，每股稅後純益約4.67元。較今年第1季及去年同期都有轉虧為盈表現，更終結連五季虧損。

康全今年第1季營收2.83億元，年增44.7%，歸屬母公司業主淨損1.36億元，每股稅後淨損2.32元。法人估算，康全第2季獲利彌補第1季虧損，今年上半年每股稅後純益可望達2.35元。

近期康全受惠打入印度一級電信客戶，出貨5G網路連接家戶的中繼接取產品Robust MDU（RMDU），推升營運自谷底翻揚。

櫃買中心 營收

延伸閱讀

印度經濟雖好轉 青少年嚮往公職

幼兒園施暴遭指處置慢 新北：6月公告就沒再收新生

MiLB／潘文輝高階1A奪中繼成功 張弘稜先發挨轟吞敗

藥師自稱醫師建議喝能量水治病 診治70人判刑6月加罰金

相關新聞

艾訊推新品 業績添柴火

艾訊（3088）搶攻下半年商機，近期推出工業級邊緣運算系統IPC920，鎖定視覺檢測、物件分類及工廠自動化等各種應用需求...

櫃買30歲 永續活動登場

櫃買中心今年喜迎30周年，舉辦多項永續活動，鼓勵同仁們透過走動式學習認識環境、探索文化，進而提升永續意識；為了挹注員工親...

旭然訂單 看到三個月

步入下半年，過濾設備廠旭然（4556）接單能見度保持三個月水準，積極布局中央正大力推動的海水淡化廠、再生水廠過濾業務，法...

櫃買中心反詐線上遊戲 放送禮券

櫃買中心為提升民眾「識詐」能力，推出「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，參加遊戲不僅可以提升防詐功力，還有機會抽...

華電網 攻智慧製造服務

華電網（6163）上半年營收創同期次高，公司預期，下半年將延續上半年發展方向，同時加入智慧製造服務， 為製造業客戶建置數...

智崴 在手訂單上看30億

體感設備大廠智崴資訊（5263）昨（18）日公告，上海子公司與大陸廠商簽訂三套大型體感模擬遊樂設備供貨框架合約。這是智崴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。