華電網 攻智慧製造服務

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

華電網（6163）上半年營收創同期次高，公司預期，下半年將延續上半年發展方向，同時加入智慧製造服務， 為製造業客戶建置數據平台、能源管理系統、優化設備維護保養及顧問輔導，樂觀未來業績展望，有望穩健成長。

華電網上半年營收21.56億元，年增2.5%。華電網指出，台灣半導體與科技業持續蓬勃發展，所有客戶都在加速投資軟硬體系統及雲端服務，市場商機極大，對未來業績展望樂觀。

華電網表示，上半年在智慧建築及智慧園區智慧化應用方面取得突破，幫助科技業客戶建置新一代AI機房，符合智能化、節能及ESG等重要趨勢。

此外，內部積極採用AI工具提升生產力，同時提供企業生成式AI解決方案，協助客戶建立AI算力基礎平台。

展望2024年，華電網持續專注5G資通訊、智慧應用、資訊安全及數位媒體等四大領域，積極因應AI、物聯網、 車聯網、XR及 5G / 6G 網路等科技發展趨勢，針對政府、電信及企業客戶，持續提供規劃設計、系統建置至維護與營運等專業服務，協助客戶數位轉型。

AI 營收 科技業

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