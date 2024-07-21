旭然訂單 看到三個月

步入下半年，過濾設備廠旭然（4556）接單能見度保持三個月水準，積極布局中央正大力推動的海水淡化廠、再生水廠過濾業務，法人看好將可挹注整體營運表現。

法人表示，觀察旭然近期營運變化，受惠美國等地區主要客戶加大力道拉貨工業液體過濾濾心和濾袋等耗材，加上6月開始出貨給越南地區的新客戶聚丙烯（PP）短纖材料，推升第2季單季營收改寫近七季新高。

跨入第3季，旭然正持續推動業務接單轉型，目前整體訂單能見度保持三個月水準；尤其是該公司積極拓展台灣再生水廠、海水淡化廠過濾業務接單，有助於為未來營運增添新一波成長動能。旭然19日以漲停收在38.25元。

法人認為，台灣受極端天氣影響，屢現旱象，加上台商返台、國際科技大廠來台投資資料中心等工業用水需求，使政府加速推動水利建設。政府正對海水淡化廠和再生水廠進行前所未有投資。

以海淡廠為例，中央繼第一階段在全台興建五座海水淡化廠後，第二階段計劃斥資160億元建設嘉義、北高雄兩座海淡廠，第三階段計劃進一步打造桃園和南高雄海淡廠，預估經費為120億元，均為旭然爭取新單標的。

中央與水利署、特定園區主管機關如工業局、科學園區管理局及地方政府區共同推動再生水廠開發。目前核定推動全台19座再生水廠，也是旭然潛在合作對象。