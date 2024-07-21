櫃買中心反詐線上遊戲 放送禮券

櫃買中心為提升民眾「識詐」能力，推出「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，參加遊戲不僅可以提升防詐功力，還有機會抽中100元的超商禮券。

現今通訊軟體使用方便又快速，但是也讓歹徒有機可趁，衍生出許多詐騙手法。

為了提升民眾防騙意識，櫃買中心以寓教於樂的方式推出「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，內容涵蓋AI影音詐騙、假投資APP、假冒櫃買中心執照、投資群組詐騙、股票抽籤詐騙、虛擬資產詐騙，假律師謊稱可追回詐騙款等，投資人參與測驗後可大幅提升防詐意識。

櫃買中心活動「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」將於28日截止，本周進入最後倒數階段，尚未參加的民眾，可透過活動網址進入活動網頁（網址：https://reurl.cc/Gj02yy），或於櫃買中心網站首頁（網址：http://www.tpex.org.tw）參加活動，一起加入反詐騙行列。