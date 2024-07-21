櫃買30歲 永續活動登場

櫃買中心今年喜迎30周年，舉辦多項永續活動，鼓勵同仁們透過走動式學習認識環境、探索文化，進而提升永續意識；為了挹注員工親子健康成長的正能量，在周末舉辦「櫃買30 親子足球體驗營」。

「櫃買30 親子足球體驗營」由員工攜眷同歡，同時透過參觀魚菜共生農場，體驗互利共生的永續生態系統，讓家長帶領孩子們一起從活動中學習、實踐中成長。

「櫃買30 親子足球體驗營」20日於銘傳大學龜山校區舉行，在銘傳大學副校長李藍瑜、產學暨推廣處處長林育慶及櫃買中心主任秘書林婉蓉等人一起啟動開球儀式後熱鬧展開，首先由銘傳大學足球隊的「國腳」健將們帶領大家進行熱身遊戲，隨後依年紀分組教授盤球技巧、傳球技巧並進行射門訓練，以遊戲帶入練習的方式，一同體驗足球運動的魅力與歡樂，最後展開團體競賽，在實戰過程中激盪出新火花，場面精彩萬分。

當日安排大小朋友們一同參觀魚菜共生農場，透過銘傳大學生物科技學系講師江昀儒及同學們的講解，讓大家瞭解到原來魚菜共生是一種撙節水電資源，友善環境的安全食物生產方式，靠著「魚幫菜、菜幫魚」的生態循環系統，巧妙結合漁業養殖與水耕栽培的技術，為科技教育增添了實踐元素。

櫃買中心表示，本次活動約60位員工及眷屬熱情參與，一起度過親子同歡的假日美好時光。未來櫃買中心也將持續舉辦各項結合體能與知識的親子活動，讓健康歡樂的正能量永續傳承。

櫃買中心不僅協助企業推動永續，也持續舉辦多元化永續活動提升員工永續意識。櫃買中心表示，未來將持續帶領員工身體力行實踐永續，讓永續行動成為日常一部分，同時使員工們了解永續其實就在舉手之間，從生活中深植永續行動力，共同為環境與文化長存貢獻心力。