快訊

雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

蜜望實 大股東出清持股

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
蜜望實董座林訓民。 聯合報系資料庫
蜜望實董座林訓民。 聯合報系資料庫

被動元件代理商蜜望實（8043）的大股東、台灣太陽誘電昨（19）日申報，將透過鉅額逐筆交易，出清持有的蜜望實全部持股、11,048張股票，業界解讀將影響蜜望實和太陽誘電的後續合作關係，也可能要壯大其他產品線，因應未來可能面對的風險。

蜜望實為日商太陽誘電的代理商，主要代理銷售太陽誘電的積層陶瓷電容及電感，太陽誘電在2008年入股蜜望實，先前持有蜜望實約14％的股權。

觀察蜜望實的業績表現，2018年被動元件行情大好時，每股純益高達5.05元，隨著產業下行、又遇到疫情和半導體景氣反轉，2023年每股淨損0.24元。

根據蜜望實的年報，看待今年，在MLCC新應用以AI應用為主，特別是在大電容、小尺寸及特殊X6S規格，於單價、數量上均有所提升。現階段主攻PC用MLCC，可是隨著AI導入PC，正向看待今年AI PC商用機種、以及AI伺服器等。

蜜望實的代理產品除太陽誘電的被動元件，還包括來揚科技的靜態隨機存取記憶體、鈺太科技的微機電麥克風以及凌陽創新科技的影像信號處理器ISP晶片等。

延伸閱讀

TDK創新高！國巨也會突破1310？

00919配息領30萬 大股東讚：真的很爽！網卻酸改買這4檔更賺

研調：被動元件迎漲價潮 國巨華新科股價勁揚

AI神助攻…還有下一波

相關新聞

信昌電 樂觀本季營運

華新科旗下MLCC及陶瓷粉末廠信昌電（6173），受惠於大尺寸大功率MLCC（積層陶瓷電容）和電阻產品需求上揚，樂觀看待...

虎門 雙引擎熱

虎門科技（6791）主力產品電腦輔助工程設計（CAE）市場需求穩定成長，今年將導入工程模擬版本的AI GPT，另一項業務...

智捷印尼拓市 秀新方案

網通廠智捷科技（8176）近年建構多種智慧解決方案，近期積極搶進東南亞市場，參加台印尼數位服務商務拓展團，秀智慧城市、遠...

蜜望實 大股東出清持股

被動元件代理商蜜望實（8043）的大股東、台灣太陽誘電昨（19）日申報，將透過鉅額逐筆交易，出清持有的蜜望實全部持股、1...

富宇未來股息有望加碼

富宇地產（4907）昨（19）日召開法說會，會中提及經營方針將持續專注本業、創造價值之外，並盤點目前持有土地庫存9,20...

三一東林 新車將登陸

三一東林科技（3609）昨（19）日宣布Morgan正式取得「中國強制性產品認證（CCC）」，即日起即可正式於大陸市場販...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。