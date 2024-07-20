蜜望實 大股東出清持股

被動元件代理商蜜望實（8043）的大股東、台灣太陽誘電昨（19）日申報，將透過鉅額逐筆交易，出清持有的蜜望實全部持股、11,048張股票，業界解讀將影響蜜望實和太陽誘電的後續合作關係，也可能要壯大其他產品線，因應未來可能面對的風險。

蜜望實為日商太陽誘電的代理商，主要代理銷售太陽誘電的積層陶瓷電容及電感，太陽誘電在2008年入股蜜望實，先前持有蜜望實約14％的股權。

觀察蜜望實的業績表現，2018年被動元件行情大好時，每股純益高達5.05元，隨著產業下行、又遇到疫情和半導體景氣反轉，2023年每股淨損0.24元。

根據蜜望實的年報，看待今年，在MLCC新應用以AI應用為主，特別是在大電容、小尺寸及特殊X6S規格，於單價、數量上均有所提升。現階段主攻PC用MLCC，可是隨著AI導入PC，正向看待今年AI PC商用機種、以及AI伺服器等。

蜜望實的代理產品除太陽誘電的被動元件，還包括來揚科技的靜態隨機存取記憶體、鈺太科技的微機電麥克風以及凌陽創新科技的影像信號處理器ISP晶片等。