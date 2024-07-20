智捷印尼拓市 秀新方案

網通廠智捷科技（8176）近年建構多種智慧解決方案，近期積極搶進東南亞市場，參加台印尼數位服務商務拓展團，秀智慧城市、遠程通訊及交通監控等解決方案，開拓印尼市場商機。

智捷表示，將於8月5日至9日，參加台北電腦公會（TCA）主辦，在印尼雅加達舉行的2024台印尼數位服務商務拓展團，攜手14家台灣資訊服務業者，開拓印尼市場。

智捷認為，全球各國積極發展人工智慧，東南亞被視為新藍海。根據預測，到2030年AI將為東南亞GDP貢獻近1兆美元，印尼市場尤具潛力，吸引國際大廠如輝達與微軟投資。

智捷將展出智慧城市、遠程通訊（backhaul）及交通監控等領域的領先技術與解決方案，更強打zMEC（邊緣運算平台），可在網絡邊緣進行數據處理和分析，大幅提升數據傳輸效率，降低延遲，滿足智慧應用的高效需求。

目前智捷主要產品包含無線控制器、室內無線存取點、室外無線存取點、串連設備聯網伺服器等，打造電信商、智慧校園、軌道交通、無線監控、飯店網路應用、中小企業等方案。