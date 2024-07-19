三一東林 新車將登陸

三一東林科技（3609）昨（19）日宣布Morgan正式取得「中國強制性產品認證（CCC）」，即日起即可正式於大陸市場販售MORGAN新世代熱門新車，首批次將有六輛新車正式上市。

三一東林為英國摩根汽車（MORGAN Motor）中國唯一合作夥伴，除了台灣高級改裝車的市場之外，三一東林並前進大陸市場，將陸續與當地合作夥伴簽訂經銷合約，擴大經銷據點，於各大城市開設「Cube Plaza」全新型態展間，將改裝車風潮深入中國。

三一東林進一步表示，隨著中國消費者對高端和個性化汽車需求的增長，MORGAN以純手工製造的品質而聞名，具有其市場獨特性和高端定位，加上三一東林的銷售與經營能力，將有助於提升MORGAN品牌在中國的知名度和市場影響力，MORGAN車款在當地的平均售價高達人民幣200萬元，在取得CCC認證之後，預計第三季即可在中國市場正式銷售六輛新車，擴大市場佔比，下半年總體MORGAN收單目標將達雙位數。