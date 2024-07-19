富宇未來股息有望加碼

富宇地產（4907）昨（19）日召開法說會，會中提及經營方針將持續專注本業、創造價值之外，並盤點目前持有土地庫存9,200餘坪，未來將視業績配發1.2至1.5元不等的現金股利。

富宇地產自2018年轉虧為盈以來，年年配息，去年純益2.64億元、年增2,238.9%，每股稅後純益2.24元，將配發現金股利1.3元。

富宇地產今年預計完工入帳個案包含新竹縣新豐鄉「明星樂」、彰化和美「世紀美」及南投草屯「中山溱邸」三案，三案都已完銷，外界推估總銷超過63億元，而上半年已貢獻合併營收30.95億元、年增近57倍，創歷年同期新高。

至於目前興建中的台中清水「富宇大悅」、台中沙鹿「豐卉」等案，預計明年取得使用執照。

富宇地產今年預計推出的新案為新竹寶山鄉新案「天湖」，基地位於山湖路上，面對寶山水庫，坐擁湖光山色等天然景觀，加上近年打開知名度的「沙湖壢咖啡館」湖畔秘境，幽靜氛圍等稀有條件引起熱烈討論。