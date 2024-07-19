快訊

雙颱今將生成 吳德榮指它下周轉中颱逼近 風雨不可小覷

富宇未來股息有望加碼

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

富宇地產（4907）昨（19）日召開法說會，會中提及經營方針將持續專注本業、創造價值之外，並盤點目前持有土地庫存9,200餘坪，未來將視業績配發1.2至1.5元不等的現金股利。

富宇地產自2018年轉虧為盈以來，年年配息，去年純益2.64億元、年增2,238.9%，每股稅後純益2.24元，將配發現金股利1.3元。

富宇地產今年預計完工入帳個案包含新竹縣新豐鄉「明星樂」、彰化和美「世紀美」及南投草屯「中山溱邸」三案，三案都已完銷，外界推估總銷超過63億元，而上半年已貢獻合併營收30.95億元、年增近57倍，創歷年同期新高。

至於目前興建中的台中清水「富宇大悅」、台中沙鹿「豐卉」等案，預計明年取得使用執照。

富宇地產今年預計推出的新案為新竹寶山鄉新案「天湖」，基地位於山湖路上，面對寶山水庫，坐擁湖光山色等天然景觀，加上近年打開知名度的「沙湖壢咖啡館」湖畔秘境，幽靜氛圍等稀有條件引起熱烈討論。

延伸閱讀

國6東草屯休息站今啟用 快速充電樁讓電動車上合歡山不怕刁車

國道6號交通量成長快速 東草屯休息站明啟用

國道6號東草屯休息站明啟用 山形斜屋頂融入九九峰地景

慘！南投草屯泳池沒人標 公所開出月租金100元…就盼有心人

相關新聞

信昌電 樂觀本季營運

華新科旗下MLCC及陶瓷粉末廠信昌電（6173），受惠於大尺寸大功率MLCC（積層陶瓷電容）和電阻產品需求上揚，樂觀看待...

虎門 雙引擎熱

虎門科技（6791）主力產品電腦輔助工程設計（CAE）市場需求穩定成長，今年將導入工程模擬版本的AI GPT，另一項業務...

智捷印尼拓市 秀新方案

網通廠智捷科技（8176）近年建構多種智慧解決方案，近期積極搶進東南亞市場，參加台印尼數位服務商務拓展團，秀智慧城市、遠...

蜜望實 大股東出清持股

被動元件代理商蜜望實（8043）的大股東、台灣太陽誘電昨（19）日申報，將透過鉅額逐筆交易，出清持有的蜜望實全部持股、1...

富宇未來股息有望加碼

富宇地產（4907）昨（19）日召開法說會，會中提及經營方針將持續專注本業、創造價值之外，並盤點目前持有土地庫存9,20...

三一東林 新車將登陸

三一東林科技（3609）昨（19）日宣布Morgan正式取得「中國強制性產品認證（CCC）」，即日起即可正式於大陸市場販...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。