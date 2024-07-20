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信昌電 樂觀本季營運

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

華新科旗下MLCC及陶瓷粉末廠信昌電（6173），受惠於大尺寸大功率MLCC（積層陶瓷電容）和電阻產品需求上揚，樂觀看待第3季營運，法人估整體下半年產能利用率也將揚升，2024全年業績表現確定優於去年。

信昌電指出，公司近幾年將產品重心放在工業、車用、AI伺服器及5G基站等領域，開發大尺寸、高功率MLCC與電阻，並陸續導入AI伺服器電源模組、雲端資料中心等，隨著產品布局成果逐漸顯現，讓信昌電業績在全球產業不景氣中仍可維持穩定的態勢。

展望2024年，信昌電看好AI伺服器、資料中心、5G基站、電動車、充電樁為主要市場預估成長較高的領域，而公司的大尺寸、高功率MLCC／Chip-R應用機會增加，至於在電動車、5G電源以及太陽能逆變器（Solar inverter）方面，因被動元件占物料清單比率不高，以MLCC取代薄膜電容的趨勢可期。

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