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光洋科夠力 一天就填息
光洋科（1785）昨（18）日除息，每股配發現金股利1.2元，除息參考價70.3元，挾金價大漲題材，盤中最高攻上72.3元，順利完成填息。終場收71.4元，逆勢上漲1.1元，漲幅1.56%。
光洋科為全球貴稀金屬產業循環經濟材料加工主要製造廠，光洋科表示，今年受美中貿易、烏俄戰爭、通膨升息，雖全球經濟復甦充滿變數，仍預期銷售數量依舊審慎樂觀。
光洋科6月營收26.7億元，月增12.38%，年增35.36%；上半年營收139.11億元，年增31.3%。金價近日持續上漲，被市場視為黃金概念股的光洋科股價同步受惠。
光洋科表示，在高容量硬碟、高解析面板、高階半導體產業新技術及新產品開發將陸續完成；同時搭配貴稀金屬火法及濕法回收精煉技術與規模，實現綠色循環經濟。
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