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比亞迪攻越南 胡連沾光

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
胡連董事長張子雄。 （聯合報系資料庫）
胡連董事長張子雄。 （聯合報系資料庫）

陸媒報導，比亞迪越南首席營運官VO MINH LUC透露，該公司計劃於10月在越南市場推出三款車型，並在2026年將經銷商網絡擴展至100間，並可能在越南設廠。隨著比亞迪擴大量能，汽車端子廠胡連（6279）越南廠有機會就近供貨，伴隨車市旺季來臨，法人看好，胡連第3季業績將優於第2季。

另外，比亞迪設在泰國的新工廠於7月4日正式投產。比亞迪積極拓展東南亞電動車市場，也將為胡連增添成長力道。胡連昨（18）日股價逆勢上漲1元，收166元。

胡連指出，第3季過往有高溫假，但今年從客戶下單看來並不明顯。法人預估，該公司第3季營收表現將優於第2季。

胡連營運狀況 圖／經濟日報提供
胡連營運狀況 圖／經濟日報提供

至於銅價上漲是否影響毛利率，胡連認為，國際銅價上漲，可能會反映在第3季的用料成本，但因產品組合優化與營收規模放大，預估第3季毛利率有機會持穩上半年水準。

針對新產品高頻高壓連接器，胡連表示，大陸與通用合資品牌採用的新品（高頻乙太網路），預估8月開始出貨，第4季逐步放大，未來有機會擴大到其他合資品牌。

法人預估，胡連今年來自中國大陸的營收可望年增15%到20%，歐美市場也可望增長五成。

東南亞的印尼與越南市場，上半年表現相對落後，但下半年逐步上揚，全年目標力拚持穩。

胡連客戶除了中國大陸的比亞迪、長安汽車、吉利汽車及奇瑞汽車、上海通用汽車等品牌之外，亦已成為美系電動車大廠及鏟雪車廠、歐洲馬瑞利、麥格納、比雅久機車等一階（Tier 1）供應商。

法人預估，胡連目前產品營收比重為：端子32%、塑膠件40%、保險絲盒9%、鏟雪車線束2%、汽機車線束6%、板端件5%、其他5%。

受惠客戶新產品出貨，胡連首季合併營收為18.9億元，年增17.32%；營業毛利為6.34億元，年增23.79%；毛利率為33.58%，年增1.76個百分點，優於法人預期；營業淨利為3.46億元，年增28.58%，稅後純益為3.31億元，年增49.07%，每股純益為3.32元。

營收 胡連

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