東典 入主無線通訊公司

光通訊廠東典（6588）大股東東南實業（前稱東鹼）近期申報鉅額逐筆交易4,500張東典股票後，東典昨（18）日公告法人董事東南實業改派代表人孫正強，孫正強即為先前領軍四家公司收購東典的收購方代表。

東典也公告取得無線通訊公司麥樂斯51%持股，第3季起將併入合併報表。

東典表示，與麥樂斯暨其經營團隊共同簽訂股份認購契約，東典投資不到500萬元，以特定人身分認購麥樂斯新發行普通股47.8萬股，持股比率51%。

麥樂斯主要業務為路由器、物聯網等無線通訊產品，資本額300萬元，獲利穩定獲東典相中進行轉投資。

東典大股東東南實業先前公告出售東典股權，但進度停滯，近期東南實業申報於7月15日至8月14日期間，鉅額逐筆交易4,500張東典股票，相當於約16.8%股權，轉讓後東南實業對東典持股將降至約4,715張、約17.7%。

業界人士指出，東南實業逐步轉讓股權，申報轉讓對象應為先前欲公開收購東典的收購方，即生豐資本、世豐一號資本、鑫祺多媒體、寶崴光學等四家公司。東南實業法人代表改派收購方代表人孫正強，股權轉讓動態也逐漸明朗化。