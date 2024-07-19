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浩鼎小金雞 潤雅生技將秀成果
浩鼎（4174）旗下小金雞潤雅生技昨（18）日表示，該公司作為新世代藥品委託開發暨製造服務（CDMO）整體解決方案業者，目前來自蛋白質與抗體新藥服務客戶數呈倍數成長，今年前五月營收已較去年同期成長26%，潤雅將在本月舉辦的亞洲生技大展中揭露公司最新進展。
潤雅生技表示，公司目前提供的服務範疇涵蓋疫苗佐劑AB-801（QS-21）、原料藥生產（Drug Substance）、無菌充填（Drug Product）、安定性研究及分析科學等。
潤雅生技自2022年成功引進台灣首座全自動機器人無菌充填線以來，服務客戶數呈倍數成長，以蛋白質與抗體新藥顧客居多，分別來自台灣、歐洲和美國等，截至今年5月累積營業收入較去年同期成長26%，其中又以無菌充填業務營收成長達2.5倍最為顯著。
潤雅生技表示，該公司引進具競爭力的Cytiva （Vanrx）SA25全機械手臂充填系統，能為客戶的高價值新技術新藥提供高品質、低浪費的充填解決方案，因此業務詢問和新客戶大幅增加，未來將配合產業趨勢與合作開發進展進一步規劃產線。
在原料藥生產部分，潤雅生技以卓越的醣蛋白和臭氧化反應項目，成功協助客戶臨床試驗申請，並獲美國FDA接受。主力產品AB-801（QS-21）佐劑，現與歐洲英國上市櫃公司合作，進行全球市場疫苗開發與應用。
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