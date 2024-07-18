聽新聞
test
0:00 / 0:00

M31 上季每股賺2.64元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
M31董事長陳慧玲（右）與總經理張原熏。記者季相儒／攝影
M31董事長陳慧玲（右）與總經理張原熏。記者季相儒／攝影

矽智財（IP）M31（6643）近期遭列注意股票，昨（17）日應主管機關要求，公布自結第2季歸屬母公司業主淨利為1,100萬元，年增11.1％，每股純益為2.64元。

M31第2季合併營收為4.29億元，季增25.5％，年增23.4％；上半年合併營收為7.71億元，年增16.7％。

M31從2020年投入先進製程研發，目前為亞洲唯一發展至7奈米以下製程節點的專業IP供應商。M31總經理張原熏先前表示，2024年營收以年增雙位數百分比為目標，預期先進製程相關業績占公司營收比重可能達五到六成。

以應用別來說，車用電子將是M31接下來投入的主力應用項目，今年相關業績比重可望提升。另外，邊緣AI應用興起，這也是該公司評估新的發展機會。針對此趨勢，M31布局AI所需資料傳輸、影像處理、資料儲存與記憶體應用等，希望提供相關完整解決方案。

M31今年積極進行海外布局，並投入蓄積研發能量，估計整體營業費用將因而上升約20％至25％，2025年營業費用增長預期會趨緩。該公司強調，會在積極擴張規模同時，適當控制成本，使財務體質與獲利能力持續優化。

布局 營收

延伸閱讀

創新突破／先進MRAM晶片技術與驗證平台

利機、安馳 利多一波波

家登、精材 四檔馬力強

穎全民權證／崴 選逾二個月

相關新聞

M31 上季每股賺2.64元

矽智財（IP）M31（6643）近期遭列注意股票，昨（17）日應主管機關要求，公布自結第2季歸屬母公司業主淨利為1,10...

微電能源 明登興櫃

國內綠電族群再添生力軍，微電能源（6883）昨（17）日宣布將於19日登錄興櫃，登錄價格每股80元，藉此揮軍資本市場，吸...

宏碩系統 股價創高

由軍用轉商用切入半導體供應鏈的宏碩系統（6895），搭上AI熱潮，股價二個半月來飆漲，被OTC列為處置股，7月3日起10...

大宇資 6月每股賺0.62元

遊戲研發商大宇資（6111）遭列警示股，昨（17）日公告今年6月稅後純益6,200萬元，單月每股純益0.62元，較去年同...

上奇 上季獲利成長5.7%

資訊軟體服務商上奇（6123）昨（17）日公告第2季自結數，稅後純益5,550萬元，季增5.77%，年減19%，認列部分...

醣基新疫苗 申請臨床試驗

新藥開發公司醣基（6586）宣布，該公司研發的預防性細菌性疫苗CHO-V08，已向衛福部食藥署（TFDA）提出人體臨床試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。