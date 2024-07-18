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M31 上季每股賺2.64元
矽智財（IP）M31（6643）近期遭列注意股票，昨（17）日應主管機關要求，公布自結第2季歸屬母公司業主淨利為1,100萬元，年增11.1％，每股純益為2.64元。
M31第2季合併營收為4.29億元，季增25.5％，年增23.4％；上半年合併營收為7.71億元，年增16.7％。
M31從2020年投入先進製程研發，目前為亞洲唯一發展至7奈米以下製程節點的專業IP供應商。M31總經理張原熏先前表示，2024年營收以年增雙位數百分比為目標，預期先進製程相關業績占公司營收比重可能達五到六成。
以應用別來說，車用電子將是M31接下來投入的主力應用項目，今年相關業績比重可望提升。另外，邊緣AI應用興起，這也是該公司評估新的發展機會。針對此趨勢，M31布局AI所需資料傳輸、影像處理、資料儲存與記憶體應用等，希望提供相關完整解決方案。
M31今年積極進行海外布局，並投入蓄積研發能量，估計整體營業費用將因而上升約20％至25％，2025年營業費用增長預期會趨緩。該公司強調，會在積極擴張規模同時，適當控制成本，使財務體質與獲利能力持續優化。
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