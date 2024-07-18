台新藥眼藥 以國傳捷報
台新藥（6838）昨（17）日宣布，針對治療眼部手術後發炎及疼痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%），將把以色列市場商業化銷售的獨家權利，授權給Tzamal Biopharma公司。此授權交易包含簽約金、發展里程碑以及銷售里程碑金等以及於合約期間內的其他對價。
台新藥表示，APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。這種新配方的以簡單方便的給藥方式，每天兩次、持續14天。
APP13007三期臨床試驗證明其統計學上顯著優於安慰劑（p<0.001），今年3月4日已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准上市。
台新藥表示，以色列是全球藥物及生物技術創新主要發源地之一，國家醫療服務體系（National Healthcare Basket）每年提供額外1.5億美元預算來支持新藥的保險給付。在完善的醫藥及保險制度下，以色列也是一個長壽國，對白內障等各種眼科手術有高度需求。
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