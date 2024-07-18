台新藥眼藥 以國傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台新藥（6838）昨（17）日宣布，針對治療眼部手術後發炎及疼痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.05%），將把以色列市場商業化銷售的獨家權利，授權給Tzamal Biopharma公司。此授權交易包含簽約金、發展里程碑以及銷售里程碑金等以及於合約期間內的其他對價。

台新藥表示，APP13007是以超強類固醇丙酸氯倍他索為主成份，以台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新劑型新藥。這種新配方的以簡單方便的給藥方式，每天兩次、持續14天。

APP13007三期臨床試驗證明其統計學上顯著優於安慰劑（p<0.001），今年3月4日已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准上市。

台新藥表示，以色列是全球藥物及生物技術創新主要發源地之一，國家醫療服務體系（National Healthcare Basket）每年提供額外1.5億美元預算來支持新藥的保險給付。在完善的醫藥及保險制度下，以色列也是一個長壽國，對白內障等各種眼科手術有高度需求。

APP 以色列 台新

延伸閱讀

停火協議觸礁之際…以色列空襲加薩走廊 至少60死

台新藥與以色列Tzamal Biopharma 簽署APP13007授權協定

骨刺壓迫腳麻、走不遠 北榮1公分傷口微創手術精準治療

美批加薩平民傷亡人數過高 以軍持續空襲釀數十死

相關新聞

M31 上季每股賺2.64元

矽智財（IP）M31（6643）近期遭列注意股票，昨（17）日應主管機關要求，公布自結第2季歸屬母公司業主淨利為1,10...

微電能源 明登興櫃

國內綠電族群再添生力軍，微電能源（6883）昨（17）日宣布將於19日登錄興櫃，登錄價格每股80元，藉此揮軍資本市場，吸...

宏碩系統 股價創高

由軍用轉商用切入半導體供應鏈的宏碩系統（6895），搭上AI熱潮，股價二個半月來飆漲，被OTC列為處置股，7月3日起10...

上奇 上季獲利成長5.7%

資訊軟體服務商上奇（6123）昨（17）日公告第2季自結數，稅後純益5,550萬元，季增5.77%，年減19%，認列部分...

大宇資 6月每股賺0.62元

遊戲研發商大宇資（6111）遭列警示股，昨（17）日公告今年6月稅後純益6,200萬元，單月每股純益0.62元，較去年同...

台新藥眼藥 以國傳捷報

台新藥（6838）昨（17）日宣布，針對治療眼部手術後發炎及疼痛的新藥APP13007（丙酸氯倍他索奈米點眼懸液劑0.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。