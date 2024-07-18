國內綠電族群再添生力軍，微電能源（6883）昨（17）日宣布將於19日登錄興櫃，登錄價格每股80元，藉此揮軍資本市場，吸引各方人才，壯大營運規模。

微電能源創立於2015年6月，資本額7.1億元，主要核心業務為太陽能電廠開發、能源數據應用，去年度營收42.05億元，年增325.1%，稅後純益1.32億元，每股純益1.86元；今年上半年營收9.14億元，預估下半年將有多個太陽能光電案場陸續展開，營運審慎樂觀。

展望未來，微電能源董事長王愍迪指出，隨著台灣成為全球半導體、AI資料中心重地，國內對綠電需求將大增，推升再生能源需求同步增長，而公司擅長太陽能電廠開發及能源數據化，有信心能在市場占一席之地。

據悉，微電能源目前在全台各縣市開發量超過380MW，今年目標400MW，預期在2027年達到開發總量850MW；除併接自設的光電廠外，也將協助光電業者併網，並逐年加大併網量，總計去年併網量約40MW，今年預計將能再成長50%，明年達併網高峰。

面對綠電交易趨勢，微電能源子公司瓦力電能則運用數據，根據綠電目標，靈活配置電廠組合，提供一對多、多對一、多對多的綠電RE服務，實現更高效的能源管理，助力市場需求，推動綠色能源普及與發展。

至於海外市場，微電能源目前進軍越南市場，今年元月已與當地知名開發商西貢電信簽署合作意向書，將共同開發綠能園區，由微電能源扮演能源數據技術與管理的角色，並負責規劃設計及運營後的綠電調度；此案第一階段300MW將在明年初動工，明年底完工，估計越南市場將貢獻公司三成營收，未來海外營收則有機會增至五成以上。