上奇 上季獲利成長5.7%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

資訊軟體服務商上奇（6123）昨（17）日公告第2季自結數，稅後純益5,550萬元，季增5.77%，年減19%，認列部分受益憑證未實現評價損失，影響獲利表現，每股純益0.89元，上半年累計每股純益為1.74元。

上奇上半年合併營收25.92億元，年增7.08%；稅後純益1.08億元，年減16.9%，每股純益1.74元。

上奇發言人魏茂發表示，第2季經常性收入（RR）持續穩健成長，雲端服務營收貢獻占比47%，印刷服務7%，企業服務46%。

獲利方面，魏茂發指出，上季已調整組織架構，降低境外課稅影響數，未來也將持續加大海外市場投資力道，但獲利仍受認列部分受益憑證未實現評價損失影響。

上奇表示，經常性收入持續穩健成長，雲端服務在其他亞洲市場也陸續有所斬獲。

每股純益 雲端服務

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