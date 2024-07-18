大宇資 6月每股賺0.62元
遊戲研發商大宇資（6111）遭列警示股，昨（17）日公告今年6月稅後純益6,200萬元，單月每股純益0.62元，較去年同期轉虧為盈，業績表現回溫。
大宇資今年6月營收4.82億元，年增32%，累計上半年25.46億元，年增63%。大宇資6月自結數轉虧為盈的主因來自遊戲本業有新遊戲挹注獲利，加上轉投資子公司大多無虧損，並開始貢獻獲利。
大宇資總經理陳瑤恬曾表示，未來將擴大台港澳市場遊戲發行的數量，今年約有2至3款，明年預計至少5款，而全球發行的手機遊戲目前已在中南美洲、東南亞市場逐步上架，休閒博弈正在拓展市場，以營收結構來看，遊戲代理約六至七成，全球發行約占二成，休閒博弈與單機遊戲約占一成。
針對外界關注休閒博弈遊戲發展，陳瑤恬指出，產品已打入墨西哥、哥倫比亞等市場。
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