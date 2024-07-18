築間 擴大海內外展店

築間（7723）海內外持續推動展店計畫，目前全品牌家數已來到187家，今年底可望突破200家大關。

築間董事長林楷傑表示，為了強化總部後勤的倉儲、物流，除了建置完成的彰化埔心倉儲之外，基隆、台中及南區的倉儲建置也將陸續完工啟用，成為旗下十個品牌、187家門店最強後盾。

築間昨（17）日召開供應商年會，今年共邀請200多家供應商齊聚在台中。林楷傑表示，築間積極拓展旗下品牌的市場版圖，擴大營收規模，以推動業績穩健成長。為達成迅速展店目標，從食材採購、店面裝修到後端的訂位、行銷系統，提供多元餐飲服務與產品，都仰賴強大供應商能量支援，也期待與合作夥伴攜手前進，共創新局。

林楷傑表示，下半年築間將持續推動新品牌展店計畫，將更多品牌聚集於台灣北、中、南地區的集團品牌聚落，發揮「聚集經濟」的最大效益。