亞昕砸16億 台中獵地

建商買地又一樁。亞昕（5213）昨（17）日公告， 代子公司展騰開發取得台中市豐原區豐圳段296地號等20筆土地、155建號等22筆建物，總金額約16.92億元，土地面積共約5,483.8坪，交易人為自然人。

亞昕指出，該塊地位在豐原市區的榮春街上，鄰接的中山路是重要幹道之一，可通往國道1、4號跟潭子地區，此地目前為工業用地，未來不排除會申請土地變更，目前具體規劃未定，但未來推案產品可能還是會以首購、換屋需求為主。

亞昕在業界中有「林口王」的稱號，除了林口每年穩定推案外，近年布局也朝向台中為主，值得一提的是，亞昕看好房地產後況，光今年上半年購地就達79億元以上，成為上半年的購地王。

除了此次交易外，亞昕以13億元買下台中南屯區大進段地號860等7塊土地、8.49億元買下台中市北屯區洲際段千坪土地，22.8億元購入新竹東門段約700坪地、35億元購入林口力行段約2,000坪地等。另還簽下新北市新莊區海山頭段三角子小段等9筆合建案，投入金額為8.77億元。

展望未來，亞昕表示，目前手中已完工、在建中及儲備案源，區域遍及雙北市、桃園、新竹、苗栗、台中及馬來西亞，未來可推案量估計有150億元以上，看好台中、新竹、新北市等地未來發展，未來將持續加碼獵地，為未來3年後的業績預先鋪路。