增資新股抽起來 這檔抽中可賺4.65萬元

本周合計有8檔公司辦理公開申購，其中，樂意（7584）、翔名（8091）、安克（4188）的申購期在17日截止，新公告將在7月19~23日辦理公開申購的則有2檔，其中，東哥遊艇（8478）辦理上市增資，每股承銷價335元，以收盤價381.5元計算，若是中籤可望獲利4.65萬元；另外，上洋（6728）也同時啟動申購作業，若是中籤則可望獲利2.2萬元。

東哥遊艇預計7月19~23日辦理公開申購，7月25日抽籤，8月2日撥券，承銷張數514張，承銷價335元，17日以381.5元收盤，與承銷價有46.5元的價差，若是抽中，可望賺進4.65萬元，報酬率13.88%。

上洋將辦理上櫃增資，承銷張數595張，承銷價108元，預計7月19~23日辦理公開申購，7月25日抽籤，8月2日撥券，17日以130元收盤，與承銷價有22元的價差，若是抽中，可望賺進2.2萬元，報酬率20.37%。

17日有3家公司的申購截止，其中，準上櫃股樂意將在7月25日掛牌上櫃，每股承銷價75元，承銷張數為429張，預計7月19日抽籤，預估中籤率約0.23%；以目前興櫃價格130.5元換算，若是抽中，可望獲利5.55萬元，報酬率 74%。

上櫃股安克及翔名辦理增資，公開申購也在17日截止，7月19日抽籤，增資新股撥券日為7月29日；其中，翔名承銷張數408張，每股承銷價115元，預估中籤率0.31%，以17日收盤價152.5元計算，若是抽中，可望獲利3.75萬元，報酬率32.6%。

安克承銷張數900張，每股承銷價23元，預估中籤率1.51%，以17日收盤價26.55元計算，若是抽中，可望獲利3,550元，報酬率15.43%。