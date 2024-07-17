能源股新兵報到 微電能源19日登錄興櫃

太陽能系統整合商微電能源（6883） 將於7月19日登錄興櫃，興櫃登錄價格為每股80元。微電能源以太陽能電廠開發、能源數據應用為核心能力、串連電廠到投資的整合價值鏈服務，目前全台各縣市開發量超過380MW，今年目標400MW，預期在2027年達到開發總量850MW；除併接自設的光電廠外，也將協助光電業者併網，並逐年加大併網量，總計去年併網量約40MW，今年預計將能再成長50%，明年達併網高峰。

微電能源實收資本額為新台幣7.1億元，發行股數71,101,181股，每股面額10元，主辦承銷商為康和證券，興櫃登錄價格為每股80元。微電能源2023年受惠於工程進度大幅展開，推升全年合併營收至42.05億元，年增率高達325.14%，稅後淨利達1.32億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.86元，實現全年轉虧為盈。2024年上半年營收則為9.14億元，預計下半年將有多個工程進度與案場展開，營運審慎樂觀。

微電能源表示，隨著國際減碳趨勢的發展，以及供應鏈淨零和台灣淨零路線的明確，加上台灣半導體、工業成長以及人工智慧和資料中心的進駐，台灣對綠電的需求大幅增加，推動再生能源裝置需求的顯著提升。根據國家再生能源憑證中心數據，預計到2030年，台灣綠電需求將達到318億度，並在2040年進一步增長至1000億度。而經濟部能源署數據也指出，預計於2029年時，再生能源的裝機容量將達到43GW，其中太陽光電將佔43%，來到28GW，顯見綠能發電在台灣仍有重要的需求成長趨勢。

微電能源以能源數據化作為核心能力，以能源工程建置為出發點，建立長期穩健收益，旗下有包括地面型、屋頂型，到漁電共生，以及農電共生等整合開發，全方面發展再生能源的發電場景；並透過硬體建設，累積能源數據，結合AI與雲端累積數據與運算能力，提升資產與設備的價值，進一步優化能源硬體與運作，開啟設備提升和管理優化的循環迴路，實現能源硬體與軟體的長期價值在能源工程建置方面，微電能源的電廠建置計畫全力發展中，目前全台光電案場開發量超過380MW，今年目標400MW，預期在2027年達到開發總量850MW，包括屋頂型、漁電共生、地面型，以及農電共生等應用。

此外，微電能源已在台南學甲併接300MW的共同升壓站，建立特高壓與自有與民營電廠的完整併接與共用商業服務，具有完整合作模式，微電將具有領先開發優勢，未來可複製到其他台電饋線尚未佈建之區域。

微電能源旗下漁電共生案場開發規模已達250MW，主力在台南地區，目前已併網超過60MW，預計持續併網完成，帶動營運動能成長，以養殖為主、發電為輔、結合當地養殖、引入產學產銷合作，自組建養殖與漁業管理團隊，利用科技養殖與數據管理，確保漁業養殖運作，並藉由與當地社區合作，進一步提升長期經營效益，建立複製擴張的優勢。