東洋強攻歐洲報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

東洋（4105）昨（16）日宣布，該公司與國際大廠共同開發微脂體產品，昨日獲得歐洲市場階段里程碑達成金15萬美元（約新台幣488.9萬元）。東洋表示，這筆里程碑金可望在今年7月入帳。

東洋指出，該公司與國際大廠共同開發「Amphotericin B」微脂體產品歐洲市場，因完成該產品臨床批次提供，東洋依約收取階段里程碑達成金15萬美元。

東洋去年6月宣布，與國際大廠簽訂Lipo-AB在歐洲市場的共同開發合約，產品簽約金為25萬美元，未來將根據實際開發進程，分三期程收取里程碑達成金，每期各為15萬、20萬與30萬美元，產品上市後的利潤分配。此為第一期認列里程碑金。

東洋總經理侯靜蘭今年曾表示，東洋朝國際化發展，今年一大策略為困難學名藥外銷。東洋旗下Lipo-AB去年外銷美國，銷量亮眼。

外銷 東洋

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