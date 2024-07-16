榮剛 接單看到明年Q1

全球航太、油氣及軍火工業持續發熱，上櫃特殊鋼專業廠榮剛（5009）接單動能強勁，目前生產排程已進到明年首季，後續動能樂觀。

榮剛指出，近期因為新營廠整改工事的持續推進，部分產線停工、出貨量略減，致使6月出貨量較上月減少約5%，但對整體影響不大。

榮剛表示，目前訂單能見度已到明年首季，下半年的出貨情況應可恢復正常。近期電價及運費上漲，市場需求殷切且產品競爭力高，可以順利轉嫁能源及運費成本，而且高毛利訂單航太、能源及油氣仍占有60%以上，未來穩定獲利表現可期，下半年營運成長動能將持續保持樂觀的看法。

榮剛技術領域持續獲得進展，繼去年發表新鋼種TS-GHX1後，7月17日將再度迎來新產品發表會，持續推出新品以期達到國內工業自主的突破，並積極擴大國際市場佔有率。未來榮剛將具備更多樣化且全面的產品組合，有信心面對市場挑戰，為台灣的特殊合金鋼產業奠下最穩定的基石。

法人分析，考量國際市場變化，榮剛因勢利導調整產線結構，將航太材料產能提升50%以上，力求建立長期戰略性商機，擴大獲利基礎。