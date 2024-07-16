叡揚布局醫療 添利多

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

研調機構IDC最新報告指出，逾半數亞太地區醫療與生命科學機構計畫設立生成式AI專案預算，預期亞太地區將成相關產業生成式AI支出成長最快的地區，資訊軟體服務商叡揚（6752）深耕醫療產業多年，已在醫療平台中導入生成式AI應用，將受惠這波龐大的生成式AI商機。

IDC調查指出，77%的亞太地區醫療保健機構與53%的生命科學機構，正專注於生成式AI專案的概念驗證（POC）與識別使用案例，預期亞太地區將成為醫療保健產業生成式AI支出成長最快的地區，到2027年將占全球相關支出約15%。

IDC亞太地區健康洞察資深研究經理Manoj Vallikkat表示，生成式AI在醫療保健和生命科學領域的應用，雖然仍處初期階段，但未來將在提高臨床醫生效率、改善工作流程生產力及超個人化患者體驗方面，帶來重大影響。

叡揚深耕醫療產業超過20年，熟悉醫院的作業流程及相關產業知識，利用知識管理系統，協助許多醫學中心系統化管理醫療評鑑佐證資料。

AI IDC

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