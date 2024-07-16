先進光 Q3營收將衝鋒

筆電鏡頭大廠先進光（3362）受惠美系平板訂單將出貨，法人看好本季營收有望攀全年高峰，在業績題材點火下，近日外資法人回補持股，激勵股價衝新高。先進光將於明（18）日除息，每股配發現金股利1元，由於下半年營運不看淡，外界看好填息行情。

先進光15日股價一度站上293元新天價，昨天拉回整理，終場下滑4.5元，收274元，是光學族群第三高價股，外資法人連兩日買超力挺，累計5月以來波段漲幅達45%。

先進光為全球筆電鏡頭龍頭，主要客戶包括宏碁、戴爾、惠普、聯想、蘋果及華碩等品牌，市占率高達70%。法人並點名，先進光為蘋果筆電、iPad鏡頭供應鏈，受惠蘋果新機齊發，在新機量產效應下，下半年營運添柴火。

法人看好，先進光今年受惠新訂單挹注，本季營收攀全年高峰，全年營收有望連兩年改寫新猷。

據了解，目前先進光來自光學產品營收占比約60%、指紋辨識模組約占35%、車用產品約占5%，獲利仍以筆電鏡頭及指紋辨識模組為主。

法人分析，今年上半年筆電大廠庫存逐漸去化，且微軟作業系統世代更迭，推進企業用戶的系統升級，可望帶動新一波筆電汰舊換新需求。此外，預期今年平板外形與功能有所突破，隨筆電及平板市場逐步復甦，為先進光下半年營運添助力。

先進光6月營收3.15億元，月減15.5%、年減0.15%；上半年營收19.84億元，年增7.4%。其中，第2季營收10.48億元，為三季來高點，季增11.8%。