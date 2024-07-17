乾瞻 估8月併入神盾集團

IC設計廠神盾（6462）昨（16）日公告，與矽智財（IP）廠乾瞻科技的股份轉換基準日，協商議定為7月21日。後續完成若干程序後，預計乾瞻最快可於8月中下旬正式加入神盾集團。

神盾今年初宣布，以現金與發行新股換算共約47億元價值，擬取得乾瞻全數股權，補強聯盟艦隊。乾瞻年營收約近3億元，2022年每股純益接近7元，去年即使股本經過盈餘轉增資而膨脹，每股純益也仍達近7元。

神盾表示，該公司於今年1月15日決議發行新股為對價，與乾瞻進行股份轉換，並取得全數股權，當時暫定股份轉換基準日為7月1日。依據股份轉換契約的約定，若未能於前述日期前達成，則於該等核准、許可或同意均已取得，且其他先決條件均達成後10個營業日內，雙方應共同議定股份轉換基準日。

神盾已於7月3日取得櫃買中心核准函，經與乾瞻共同協商，議定股份轉換基準日為7月21日。

神盾董事長羅森洲日前表示，希望該公司明年能轉型為純IP公司，至於指紋辨識IC業務則有可能分割出去。神盾思索進入先進製程領域，適合切入點應是ASIC設計服務與IP服務，畢竟愈往先進製程發展，IP的需求愈大。