上奇「小金雞」昕奇雲端第2季每股賺0.95元、較去年翻倍

資訊服務廠商上奇旗下日前首登興櫃市場的雲端服務運營「小金雞」昕奇雲端（7747）16日公布，第2季稅後純益為0.22億元，較去年同期大增100.3%，每股純益0.95元，較去年同期增長97.9%，不過由於昕奇雲端第2季才剛登入興櫃，而興櫃前的業績表現（首季）未公開，因此無從考究。

昕奇策略長暨發言人黃國峯指出，本季斬獲成績有目共睹、尤其在海外市場的突破性成長，除驗證了昕奇獨特商業模式的高複製性與擴展性，更是對公司在戰略方向上的一大肯定。展望未來，透過海外市場和戰略合作所帶來的綜效，為後續季度奠定穩健的基礎，公司對下半年的成長相當樂觀，有望再突破新高。

根據昕奇公布的財報，第2季合併營收3.568億元，年增約47.4%，毛利率15.8%、年減1.0個百分點，營業利益率8.4%、年增1.9個百分點，稅後淨利率6.3%，年增1.7個百分點。

公司解釋，第2季毛利率下滑主要是受到今年第2季網通資安等大型專案的影響，導致毛利率遭到稀釋，不過營業利益率與稅後淨利率皆因運營商模式奏效與營運費用控管得宜，相較去年皆有顯著提升。

據悉，昕奇雲端第2季雲端服務營收，呈現季對季（QoQ）強勁成長達14%，也是雲端服務連續18季季對季成長，較去年同期（YoY）的成長亦高達48%，顯示雲端業務快速且穩定堆疊的能力；此外，雲端服務第2季AWS ARPU（客戶每季平均貢獻度）再歷史創新高，NRR（客戶淨留存率）也較上季成長，顯示新創客戶自我成長速度加快。

昕奇表示，本季傑出的營收表現顯示其多元布局的策略成功。海外市場方面，自去年進軍日本僅一年的時間即繳出亮眼成績，帶動整體營收成長，除加碼投資日本市場、擴大國際人才招募外，今年更任命首任亞太事業中心副總裁，同步加速推進東南亞市場。

另一方面，拓展合作夥伴亦為今年布局重點項目，今年與KDAN凱鈿簽訂的合作備忘錄即是攜手戰略夥伴拓展海外的里程碑；此外，昕奇看準AI所帶來的契機，與是方電訊以及GMI Cloud合作，共同打造領先亞洲市場的AI雲算力生態系統，成功進入AI雲端市場。