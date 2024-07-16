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大世科獲母公司帶隊搶食AI商機 強攻漲停價107元作收

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
大同（2371）旗下大世科（8099）受惠與母公司獲印度新首都政府邀請參與建置AI運算資料中心，16日股價開高走高，終場飆漲9.52%或9.3元，叩關漲停價107元，收復五日線。圖／聯合報系資料照片
大同（2371）旗下大世科（8099）受惠與母公司獲印度新首都政府邀請參與建置AI運算資料中心，16日股價開高走高，終場飆漲9.52%或9.3元，叩關漲停價107元，收復五日線。圖／聯合報系資料照片

大同（2371）旗下大世科（8099）受惠與母公司獲印度新首都政府邀請參與建置AI運算資料中心，16日股價開高走高，終場飆漲9.52%或9.3元，叩關漲停價107元，收復五日線。

大世科海外布局傳捷報，大同集結集團資源與策略合作夥伴進行軟硬體及應用面規劃，並通過印尼新首都提案評估，進入概念驗證階段，除為台灣首家，也是唯二的外商企業。

由於大同擁有建置台灣戶役政系統、勞保系統、移民署入出境系統等政府e化大案的經驗，大世科也曾協助國家高速網路與計算中心之高速運算超級電腦台灣杉3號的設備擴充、作業平台及平行運算程式建置經驗，大同挾集團能量，有信心通過概念驗證，並進入最後的實質標案審查，未來可望爭取更多印尼新首都的建設。

大世科上半年累計營收18.46億元，年減9.58%。第1季稅後純益4,979萬元，年增63.94%，每股純益0.56元。

印尼 大同

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