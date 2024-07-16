新股紅包抽起來！本周6檔公開申購 這檔中籤可賺7.15萬

本周有6檔公司辦理新股抽籤，包括準上櫃股樂意，及辦理上櫃增資的安克（4188）、翔名及信紘科，還有上市增資的三洋實業、ABC-KY等；其中，信紘科承銷價與16日收盤價有71.5元價差，若是抽中可望賺進7.15萬元，報酬率55.42%，另外，樂意的承銷價與目前興櫃價的價差達63元，若是抽中，可望賺進6.3萬元，報酬率84%。

以本周辦理公開申購的6檔公司來看，用16日的收盤價來推估，中籤報酬率最高的是將由興櫃轉上櫃掛牌的樂意，報酬率達84%；其次則是辦理增為的信紘科，中籤報酬率達55.42%；翔名報酬率35.21%；三洋實業報酬率30.78%；ABC中籤報酬率22.61%；安克中籤報酬率16.95%。

樂意將在7月25日掛牌上櫃，7月15~17日辦理公開申購，每股承銷價75元，承銷張數為429張，7月19日抽籤，以目前興櫃價格138元換算，若是抽中，可望獲利6.3萬元，報酬率 84%。

樂意為國內遊戲營運廠，2012年成立，目前資本額約1.45億元，主要核心業務為遊戲代理，產品類型相當廣泛，目前擁有22款遊戲代理權，另有四款遊戲即將上市。

樂意6月營收1.37億元，月增89.4%，年增236.9%，創下歷史新高，累計今年上半年營收4.07億元，年增36.1%，創下歷史新高；6月營收表現創高主要是受惠線上遊戲《失落的方舟：LOST ARK》在5月底上市後，帶動營收的成長。

上櫃股安克及翔名辦理增資，公開申購也同步在7月15~17日進行，7月19日抽籤，增資新股撥券日為7月29日；其中，翔名承銷張數408張，每股承銷價115元，以16日收盤價155.5元計算，若是抽中，可望獲利4.05萬元，報酬率35.21%。

安克承銷張數900張，每股承銷價23元，以16日收盤價26.9元計算，若是抽中，可望獲利3,900元，報酬率16.95%。

三洋實業辦理上市增資，公開申購自7月17~19日辦理，7月23日抽籤，增資新股撥券日為7月31日，每股承銷價51元，承銷張數850張，以16日收盤價66.7元計算，若是抽中，可望獲利1.57萬元，報酬率30.78%。

信紘科及ABC則是同步在7月18~22日辦理公開申購，7月24日抽籤，增資新股撥券日為8月1日；信紘科上櫃增資，承銷張數119張，每股承銷價129元，以16日收盤價200.5元計算，若是抽中，可望獲利7.15萬元，報酬率55.42%。

ABC辦理上市增資，承銷張數為1,890張，每股承銷價21元，16日以25.75元收盤，與承銷價價差為4.75元，若是抽中，可望獲利4,750元，報酬率22.61%。