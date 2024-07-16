正基6月 EPS 0.29元 法人估全年營收可望成長一至兩成

無線模組廠無線通訊模組品牌正基（6546）今日應櫃買中心通知辦理，因有價證券多次達公布注意交易資訊標準，公布6月獲利，單月每股稅後純益0.29元，較去年同期0.66元衰退。

正基今日上漲0.5元，收184.5元，正基自6日以來受惠買盤增溫，股價自141.5元起漲，漲幅超過三成。

正基6月營收2.03億元，年減4.3%，歸屬母公司業主淨利1,900萬元，年減56.8%，每股稅後純益0.29元。累計近兩月（5、6月）營收4.08億元，年增2.3%，歸屬母公司業主淨利3,700萬元，年減39.3%，每股稅後純益0.56元。

正基今年第1季稅後純益6,500萬元，年增47.7%，每股稅後純益0.98元。

正基看好消費性電子需求回暖，並積極跨向電信標案訂單、車用電子及人工智慧應用市場，下半年成長可期。法人估全年營收可望成長一至兩成，毛利率維持20%水準。