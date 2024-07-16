快訊

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

川普副手J. D. 范斯：出身「川粉地區」的絕望底層白人

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電揭原因：已復電

正基6月 EPS 0.29元 法人估全年營收可望成長一至兩成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

無線模組廠無線通訊模組品牌正基（6546）今日應櫃買中心通知辦理，因有價證券多次達公布注意交易資訊標準，公布6月獲利，單月每股稅後純益0.29元，較去年同期0.66元衰退。

正基今日上漲0.5元，收184.5元，正基自6日以來受惠買盤增溫，股價自141.5元起漲，漲幅超過三成。

正基6月營收2.03億元，年減4.3%，歸屬母公司業主淨利1,900萬元，年減56.8%，每股稅後純益0.29元。累計近兩月（5、6月）營收4.08億元，年增2.3%，歸屬母公司業主淨利3,700萬元，年減39.3%，每股稅後純益0.56元。

正基今年第1季稅後純益6,500萬元，年增47.7%，每股稅後純益0.98元。

正基看好消費性電子需求回暖，並積極跨向電信標案訂單、車用電子及人工智慧應用市場，下半年成長可期。法人估全年營收可望成長一至兩成，毛利率維持20%水準。

櫃買中心 營收

延伸閱讀

科技帶飛台股、怎麼買都賺錢？資深股民曝3大地雷：小心「本夢比」

稅款、旅遊、消費潮助攻…刷卡最旺6月 衝5,640億

陸6月房價續跌 上海反轉上漲

玉山銀6月單月刷卡額 締造兩大驚奇

相關新聞

新股紅包抽起來！本周6檔公開申購 這檔中籤可賺7.15萬

本周有6檔公司辦理新股抽籤，包括準上櫃股樂意，及辦理上櫃增資的安克（4188）、翔名及信紘科，還有上市增資的三洋實業、A...

博大三引擎 點火業績

電源廠博大（8109）進入傳統旺季，外界看好，在交通、醫療及工業等三大引擎帶動下，本季業績有望攀上全年高峰。

波若威4、5月EPS 合計0.11元

光通訊廠波若威（3163）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（15）日應主管機關要求，公告自結5月稅後淨損1,...

台新藥 下月上市

藥物開發公司台新藥（6838）將於8月上旬以36元掛牌上市，公司並於今（16）日將舉行上市前業績發表會，台新藥董事長程正...

榮剛 訂單看到明年Q1

全球航太、油氣及軍火工業持續發熱，上櫃特殊鋼專業廠榮剛（5009）接單動能強勁，目前生產排程已進到明年首季，中長期展望樂...

台新藥8月上旬36元上市 眼科術後止痛藥第3季出貨美國

台新藥（6838）將於8月上旬以36元掛牌上市，公司並於16日將舉行上市前業績發表會，台新藥董事長程正禹15日表示，眼科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。