神盾敲定 乾瞻7月下旬加入集團

神盾（6462）16日公告，與乾瞻科技的股份轉換基準日，協商議定為7月21日，屆時乾瞻將正式加入神盾集團。

神盾表示，該公司於今年1月15日決議發行新股為對價，與乾瞻進行股份轉換，並由該公司取得乾瞻百分之百股權，當時暫定股份轉換基準日為7月1日。依據股份轉換契約的約定，若未能於前開日期前達成，則於該等核准、許可或同意均已取得，且其他先決條件均達成後10個營業日內，雙方應共同議定股份轉換基準日。

所以神盾於7月3日取得櫃買中心核准函，經共同協商，議定股份轉換基準日為7月21日。

神盾是以現金與發行新股換算共約47億元價值，取得乾瞻科技百分之百股權，補強聯盟艦隊。乾瞻年營收約近3億元左右，前年每股純益接近7元，去年即使股本經過盈餘轉增資而膨脹，每股純益也仍達近7元水準。