藥物開發公司台新藥（6838）將於8月上旬以36元掛牌上市，公司並於今（16）日將舉行上市前業績發表會，台新藥董事長程正禹昨（15）日表示，眼科新藥丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%（APP13007）目標第3季出貨美國，搶攻年13億美元的眼科術後用藥市場。

台新藥的APP13007是在去年8月將美國市場授權給Eyenovia公司，今年3月獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，透過保瑞集團負責生產及製造，程正禹表示，APP13007正在申請外銷許可證，目標第3季正式出貨美國。

除了美國市場之外，台新藥針對APP13007在美國以外的幾個主要市場也正在談判授權，今年1月及4月已完成巴西、以及中東北非地區對外授權，大陸市場也已授權夥伴遠大醫藥正進行三期臨床，相關市場都將以2026年取得藥證為目標。