波若威4、5月EPS 合計0.11元

光通訊廠波若威（3163）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（15）日應主管機關要求，公告自結5月稅後淨損1,000萬元，遜於去年同期獲利，單月每股淨損0.13元；累計4、5月仍維持獲利，兩個月累計每股純益0.11元。

波若威自結4、5月累計稅前盈餘1,200萬元，年減81%；稅後純益900萬元，年減83%，每股純益0.11元，扣除5月數據，4月單月每股純益約0.24元。

波若威指出，由於客戶拉貨調配因素，使5月出貨量下滑，營收規模縮減，但費用仍維持，導致單月營運轉虧。

展望後市，波若威先前表示，從供應鏈訊息來看，電信營運商的有線電視電纜需求下半年可望反轉向上，加上菲律賓新廠去年第4季起陸續取得大客戶出貨許可，有助推升營運動能，今年毛利率估將大幅改善。

波若威指出，下半年若美國如預期啟動降息循環，有利刺激需求，公司將把握可能的復甦機會，彈性調整產品生產與組合，帶動營運重拾成長。