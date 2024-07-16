博大三引擎 點火業績

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
博大董事長廖本崇。聯合報系資料照
博大董事長廖本崇。聯合報系資料照

電源廠博大（8109）進入傳統旺季，外界看好，在交通、醫療及工業等三大引擎帶動下，本季業績有望攀上全年高峰。

博大昨（15）日不回應法人預估的財務數字。公司表示，目前客戶訂單仍以急短單為主，下游客戶下單仍謹慎保守，訂單能見度約六至八周，目前仍在接第3季訂單，依往年營運軌跡，第3季是傳統旺季，力拚整體營運優於前一季。

博大今年上半年營收7.87億元，年減18.14%，博大的產品相當多元化，主攻利基型產品，DC／DC電源占比達九成，橫跨工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等應用，相較於消費性電子產業已復甦回溫，產業及工業用應用仍面臨客戶調整庫存的壓力，使得博大上半年營運仍顯疲軟。

博大6月營收1.35億元，月增3.4%，年減23.4%；第2季營收4.04億元，季增5.2%，年減18.5%。

營收 綠能

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