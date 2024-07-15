均豪第2季自結稅後淨利1.09億元 EPS 0.66元
均豪（5443）15日公告今年第2季合併稅前淨利為1.53億元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.09億元；每股盈餘為0.66元。
均豪表示，累計今年上半年合併稅前淨利為2.9億元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.56億元；每股盈餘為0.95元。
均豪跨足半導體先進封裝設備市場，將於下半年出貨半導體封測廠與晶圓廠客戶；再加上面板廠加碼投資次世代顯示器如Micro LED及LTPS產能，都成為均豪今年營運成長的二大動能。
均豪董事長暨總經理陳政興表示，均豪2024年相較於去年將有「不錯的成長」，展望2025年可望隨著客戶擴大資本支出而續旺。
均豪今天股價下跌2元，成交量逾1.08萬張，收92.6元，呈連三跌走勢。
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