台新藥預計8月上旬掛牌上市 承銷價36元

眼科新藥業者台新藥預計今年8月上旬掛牌上市，承銷價為每股36元；台新藥今年6月與保瑞簽訂委託製造供貨合約，搶攻美國眼科術後用藥市場。

台新藥以APNT奈米微粒製劑技術開發眼科新藥，此技術除了可應用在眼科外，也可使用在吸入劑、皮膚用藥及口服藥物。

台新藥今天舉辦媒體交流會，董事長程正禹表示，眼科新藥7月將拿到台灣外銷許可，8月將可鋪貨至美國，初期銷售以美國市場為主；2026年其他地區有機會逐步取得藥證。

美國以外主要醫藥市場的對外授權談判陸續展開，今年1月及4月完成巴西和中東北非地區的對外授權，授權對象為當地主要大型藥廠；巴西預期2025年送件，中東北非應可在今年底或明年初送件，預計審核18個月後陸續拿到藥證。程正禹認為，台新藥2026年起供貨市場會更多元。

此外，眼科新藥在中國大陸三期臨床於2023年第4季展開，依據合約，台新藥可獲得對應簽約金及開發里程碑金；以進度來看，2021年拿到簽約金，去年取得三期臨床試驗核准，已陸續認列共200萬美元。