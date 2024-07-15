聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鎔 強攻再生能源
台鎔（6947）表示，旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐 BOO 標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並開展以廢轉能之再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，未來將同時有垃圾處理及有售電收入。
台鎔指出，目前新廠建置仍符合進度，預計今年第4季點火試運轉，將助力台鎔除現有的事業廢棄物、醫療廢棄物處理領域，進一步跨足一般廢棄物領域，同時增添再生能源事業布局。
台鎔近日公告6月營收6,488萬元，月增2.72%、年增0.78%；累計上半年營收達3.97億元，年增31.3%，創歷年同期新高紀錄。
台鎔指出，除戮力深化事業廢棄物處理領域，處理項目以有害污泥及溶劑廢棄物為大宗，受惠於公司處理效率及量能調配得宜，旗下觀音廠產能稼動率站穩一定水準之上，為擴大台鎔廢棄物處理版圖，去年6月完成併購以處理醫療廢棄物為主的日環股份有限公司，公司正式跨足醫療廢棄物處理市場，並帶動台鎔2024年上半年營收寫下歷年同期新高之關鍵。
台鎔表示，旗下日環廠處理項目涵蓋含多氯聯苯之液體處理、化學廢液/廢漆渣處理、生物醫療感染性廢棄物處理等，完成整併後結合台鎔於焚化處理經驗優勢與資源整合，採取調整優化醫療廢棄物處理焚化產能，並積極拓展醫院及診所之醫廢處理通路數，且今年1月反映處理相關成本並進行醫療廢棄物處理單價調整，挹注今年上半年日環廠營收年增約兩成，佔整體營收比重達10％，凸顯台鎔擴張廢棄物處理版圖效益，並堆疊整體營運動能。
台鎔表示，對下半年持審慎樂觀看法，除持續深化有害事業廢棄物、醫療廢棄物處理動能，並精進觀音廠及日環廠處理製程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言