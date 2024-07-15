台鎔（6947）表示，旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐 BOO 標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並開展以廢轉能之再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，未來將同時有垃圾處理及有售電收入。

台鎔指出，目前新廠建置仍符合進度，預計今年第4季點火試運轉，將助力台鎔除現有的事業廢棄物、醫療廢棄物處理領域，進一步跨足一般廢棄物領域，同時增添再生能源事業布局。

台鎔近日公告6月營收6,488萬元，月增2.72%、年增0.78%；累計上半年營收達3.97億元，年增31.3%，創歷年同期新高紀錄。

台鎔指出，除戮力深化事業廢棄物處理領域，處理項目以有害污泥及溶劑廢棄物為大宗，受惠於公司處理效率及量能調配得宜，旗下觀音廠產能稼動率站穩一定水準之上，為擴大台鎔廢棄物處理版圖，去年6月完成併購以處理醫療廢棄物為主的日環股份有限公司，公司正式跨足醫療廢棄物處理市場，並帶動台鎔2024年上半年營收寫下歷年同期新高之關鍵。

台鎔表示，旗下日環廠處理項目涵蓋含多氯聯苯之液體處理、化學廢液/廢漆渣處理、生物醫療感染性廢棄物處理等，完成整併後結合台鎔於焚化處理經驗優勢與資源整合，採取調整優化醫療廢棄物處理焚化產能，並積極拓展醫院及診所之醫廢處理通路數，且今年1月反映處理相關成本並進行醫療廢棄物處理單價調整，挹注今年上半年日環廠營收年增約兩成，佔整體營收比重達10％，凸顯台鎔擴張廢棄物處理版圖效益，並堆疊整體營運動能。

台鎔表示，對下半年持審慎樂觀看法，除持續深化有害事業廢棄物、醫療廢棄物處理動能，並精進觀音廠及日環廠處理製程。