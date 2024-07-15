快訊

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華裔社區怒火

華航台北-西雅圖航班復航 初期每周5班盼增至7班

溫網／混雙登頂！ 謝淑薇奪第9座大滿貫金盃

元山營收 下半年回溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
元山總經理劉賢文。 聯合報系資料照
元山總經理劉賢文。 聯合報系資料照

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠歐系訂單能見度直達2025年，加上積極參與中國大陸市場開發以及第3季台灣高階家電產品挹注，預估下半年業績有望回溫。

元山6月營收2.87億元，月減17.8%，年減12.4%；上半年營收18.15億元，年增3.8%。元山指出，6月營收衰退，主要受中國大陸華南暴雨致災影響，影響短期營收認列，但中長期而言營運動能趨勢不變。

根據最新汽車產業研究機構JATO Dynamics報告指出，中國大陸品牌汽車全球銷量已於2023年達到1,343萬輛，正式超越美國，首次成為世界第三，元山長期與中國大陸各大車廠穩定合作，開發傳統燃油車、新能源電動車共用領域汽車電子散熱專案，隨著大陸車市持續擴大，有助元山與客戶共同成長。

元山強調，歐系車廠客戶仍維持穩定出貨動能，訂單能見度直達2025年無虞；而高階IT則持續深耕高度客製化市場，面對AI浪潮帶動伺服器散熱需求攀升，該公司將以既有相變化冷凍控制技術為基礎，並依據不同客戶需求進行優化與升級，提供客戶完整散熱解決方案。

展望今年營運，今年元山維持審慎樂觀態度，在短期不利因素陸續排除後，第3季與知名品牌合作的高階造水機即將上市，高單價產品與遞延車用出貨，可望挹注元山第3季淡季營運不淡，營收表現維持一定水準之上。

營收

延伸閱讀

降價逾44萬元沒救！ 雙B在中國銷量下滑 上半年賓士減近6% BMW掉4%

告別燃油車時代！Suzuki一次砍掉4款車型

寧德時代搶進商用車電池市場！200度電池最遠可跑500公里

台中警首度大規模換電動機車 斥資6435萬元買450輛

相關新聞

三聯、均華 動能強勁

半導體廠景氣回春，帶動提供電子材料及廠務供應系統和廢液處理業者營運同步喊衝，三聯（5493）、信紘科、朋億*、均華等營運...

元山營收 下半年回溫

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠歐系訂單能見度直達2025年，加上積極參與中國大陸市場開發以及第3季台灣高階家電產品...

長科 搶WiFi 7封裝商機

WiFi 7商機大爆發，導線架大廠長科*（6548）旗下aQFN導線架成為國際大廠WiFi 7產品封裝獨家供應商，陸續出...

台鎔 強攻再生能源

台鎔（6947）表示，旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐 BOO 標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並開展以廢...

櫃買推永續債 成果豐

櫃買中心推動永續發展債券成果豐碩，不但發行金額在國際交易所中名列前茅，發行量成長幅度也優於國際市場，2023年我國永續發...

逸達癌藥 賣向以色列

逸達（6576）開發的前列腺癌新劑型新藥Camcevi 42毫克（六個月緩釋注射劑）已獲以色列上市許可，這項藥品將用於治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。