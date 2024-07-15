元山營收 下半年回溫

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠歐系訂單能見度直達2025年，加上積極參與中國大陸市場開發以及第3季台灣高階家電產品挹注，預估下半年業績有望回溫。

元山6月營收2.87億元，月減17.8%，年減12.4%；上半年營收18.15億元，年增3.8%。元山指出，6月營收衰退，主要受中國大陸華南暴雨致災影響，影響短期營收認列，但中長期而言營運動能趨勢不變。

根據最新汽車產業研究機構JATO Dynamics報告指出，中國大陸品牌汽車全球銷量已於2023年達到1,343萬輛，正式超越美國，首次成為世界第三，元山長期與中國大陸各大車廠穩定合作，開發傳統燃油車、新能源電動車共用領域汽車電子散熱專案，隨著大陸車市持續擴大，有助元山與客戶共同成長。

元山強調，歐系車廠客戶仍維持穩定出貨動能，訂單能見度直達2025年無虞；而高階IT則持續深耕高度客製化市場，面對AI浪潮帶動伺服器散熱需求攀升，該公司將以既有相變化冷凍控制技術為基礎，並依據不同客戶需求進行優化與升級，提供客戶完整散熱解決方案。

展望今年營運，今年元山維持審慎樂觀態度，在短期不利因素陸續排除後，第3季與知名品牌合作的高階造水機即將上市，高單價產品與遞延車用出貨，可望挹注元山第3季淡季營運不淡，營收表現維持一定水準之上。