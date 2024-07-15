長科 搶WiFi 7封裝商機

WiFi 7商機大爆發，導線架大廠長科*（6548）旗下aQFN導線架成為國際大廠WiFi 7產品封裝獨家供應商，陸續出貨中。據悉，目前業界僅長科有能力量產相關技術，取得絕對領先地位，吸引大廠紛紛下單，大啖WiFi 7商機。

WiFi 7適用於2.4 GHz、5 GHz、6 GHz等三個頻段，傳輸速度比WiFi 6快4.8倍，更比WiFi 5快13倍，後市看俏，不僅網通相關廠商積極卡位，業界盛傳，蘋果預計秋天問世的iPhone 16系列新機也將首度導入WiFi 7，成為市場WiFi 7滲透率擴大的關鍵新品，引爆商機。

長科大啖WiFi 7商機

業界人士分析，隨著愈來愈多終端設備連接到互聯網，傳輸的數據量呈指數級增長，WiFi 7在數據傳輸速度、頻段利用、延遲和網絡容量等方面都具有優勢，使得WiFi 7可望躍居之後市場技術主流。

長科透露，該公司獨家生產的aQFN導線架，可以達到500至100個接腳的技術，往下可用於低階QFP市場，往上則能延伸取代部分高階BGA市場。

據了解，長科的aQFN導線架產品可供WiFi 7產品封裝，相關產線在台灣量產，正陸續交貨給WiFi 7客戶，伴隨長科具備高競爭力的量產能力，位居市場領先地位，搶搭WiFi 7快速起飛商機，挹注業績。

法人認為，儘管中國大陸導線架產業技術日趨成熟，長科確實在QFN、QFP等導線架面臨競爭壓力，惟長科積極跨入高階導線架製程，有助拉開與競爭同業技術差距，並提高產品附加價值與獲利能力。

長科近期營運逐步回溫，尤以消費性電子的QFN（四方平面無引腳） 訂單成長最顯著，6月合併營收為10.06億元，月增2.4％，年增7％，為今年以來單月次高，連續四個月成長；上半年營收56.9億元，年減2.25％。

展望後市，長科認為，隨著庫存調整接近尾聲，消費性電子需求浮現，加上客戶新產品陸續導入量產，第2季起營收將開始走揚，全年營收挑戰轉為正成長。

該公司也正積極布局新產品，Mini LED新品方面，預期下半年出貨持續成長，並將切入韓系電視品牌大廠。