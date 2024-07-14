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逸達癌藥 賣向以色列

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

逸達（6576）開發的前列腺癌新劑型新藥Camcevi 42毫克（六個月緩釋注射劑）已獲以色列上市許可，這項藥品將用於治療成人晚期前列腺癌。

逸達公告指出，授權夥伴Megapharm於2022年4月4日向以色列衛生部（MOH）遞送Camcevi 42毫克（FP-001 50毫克）上市許可申請（Marketing Authorization Application, MAA），並於當年5月12日接獲以色列衛生部通知，Camcevi 42毫克之新藥上市申請已通過初步審核並進入實質審查階段。

逸達表示，已於10日接獲授權夥伴Megapharm通知，以色列衛生部完成Camcevi 42毫克針劑之審查，並授予上市許可。

逸達指出，日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。Nova One Advisor 統計，2021年全球前列腺癌藥物市場（prostate cancer therapeutics）約152億美元，預估2030年將成長至249億美元，預估複合年增長率約為9.4%。

以色列 高齡化

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