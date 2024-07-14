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櫃買推永續債 成果豐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
今年來永續發展債券發行情形
今年來永續發展債券發行情形

櫃買中心推動永續發展債券成果豐碩，不但發行金額在國際交易所中名列前茅，發行量成長幅度也優於國際市場，2023年我國永續發展債券發行量成長率為24%。今年來申請發行案件持續熱絡，截至7月12日，已經有29檔永續發展債券發行，發行金額759億元。

值得注意的是，還有多家發行人取得永續發展債券資格認可，後續都將陸續發行並上櫃掛牌。例如Natixis、遠東新世紀、法商法國巴黎銀行台北分公司、法商法國外貿銀行台北分行、法商東方匯理銀行台北分行、高雄市政府分別於5月30日、6月7日、3月20日、5月17日、6月3日、6月4日取得綠色債券或永續發展專項資金債券資格認可；永豐商業銀行於6月20日取得可持續發展債券資格認可；花旗環球金融、台灣大哥大、分別於1月16日、3月18日取得社會責任債券資格認可。

櫃買中心認為，不管是綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券，發行狀況應該都會比去年好。

綠色債券今年來已發行14檔，發行總金額合計為新台幣559億元，包括包括台電發行80億元、台積電343億元、兆豐國際商業銀行15億元、法商東方匯理銀行台北分行10億元、遠東新世紀16億元、高雄市政府20億元、南亞科技40億元、中國鋼鐵15.7億元、元大商業銀行20億元，以及東方匯理銀行發行人民幣1.98億元。

社會責任債券方面，今年來已發行九檔，發行總金額合計為新台幣130億元，包括兆豐銀行10億元、彰化銀行10億元、台北市政府100億元，台北富邦商業銀行10億元。

至於可持續發展債券，今年來已發行六檔，發行總金額合計為新台幣70億元，包括渣打銀行發行19億元、玉山銀行16億元、第一銀行15億元、臺灣土地銀行10億元、臺灣銀行10億元。

債券 新台幣

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