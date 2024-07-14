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微電能源將登興櫃 每股80元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族將添生力軍，本周微電能源（6883）將登錄興櫃，這也是今年來第33家興櫃新兵，興櫃總家數將來到326家。

微電能源將於19日登錄興櫃，公司及子公司的產品線主要包括太陽能電廠開發建置、再生能源整合方案、共用升壓站建置與營運，並透過綠能數據核心技術，提供包含能源管理、營運管理與資產管理之綠能服務，並提供媒合綠電供需方的綠電匹配與採購服務。輔導推薦證券商為康和、群益金鼎、永豐金、中國信託證券，興櫃認購價為80元。

微電已陸續建立示範場景，以再生能源電廠發電數據基礎，結合自有的發電預測與監控演算法、多場景（例如工業區、商辦）用電特性，儲能調度與台電時間電價購電等因素，建立能源調度管理、綠電匹配與資產管理等應用模組。

太陽能電廠 綠電 興櫃

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