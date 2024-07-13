昶瑞看下半年營運 審慎樂觀

DC馬達吊扇製造廠昶瑞機電（7642）總經理楊偉成表示，隨景氣回溫，看好DC吊扇成長動能，對下半年營運保持審慎樂觀態度。

展望今年，楊偉成表示，除強化並鞏固與客戶合作關係外，也擴展不同領域銷售，預期DC吊扇下半年隨著景氣回溫而樂見成長動能，中大型無人機動力模組近期通過IP53防塵防水等級，已於今年第2季通過AS9100D 航太品質管理系統。

昶瑞機電今年6月營收8,679萬元，月增37.4％，年增一倍，昶瑞機電累計今年前六月營收4.14億元，年增18.8％。

楊偉成表示，團隊深化整合各項材質與技術，以維持競爭優勢且難以複製為目標，看到市場商機提早布局完成吊扇單火線全功能牆控這項技術，利用一條火線檢測交流電壓中不同的關斷相位時間對應於資料的不同邏輯值和零值，例如操作吊扇速度、LED線性調光等全功能而不受干擾等，雖然開發與驗證的過程辛苦，最終成功達到突破以及量產。

昶瑞機電主要營業項目為DC吊扇與中大型無人機動力模組。楊偉成表示，隨著高荷重無人機動力模組馬達與電調等新產品開發及陸續出貨，正向看待今年營運。