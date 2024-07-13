茂達新品齊發 Q3將回溫

電源管理IC廠茂達（6138）第2季業績較前一季下滑，不過，法人預期，本季在新品齊發激勵下，業績有望回溫。

茂達第2季合併營收14.6億元，季減3.5％、年增10.7％，累計上半年合併營收29.73億元，年增22.5％。茂達董事長王志信先前表示，今年營運將有雙位數百分比成長，優於去年。茂達在過去五年新切入多個應用領域，陸續發酵，今年是未來三到五年成長的奠基年。

茂達在電源管理IC、風扇馬達驅動IC皆有新品推出，法人認為，第2季不含旗下大中的業績已是增長局面，本季營運有望升溫。

法人評估，茂達第2季毛利率部分受惠於供應鏈降價因素，將優於首季，加上新品效應，本季毛利率應可維持好表現，帶動獲利增長。

從產品面來看，茂達受到矚目的DDR5應用第一代產品正在銷售，第二代產品則尚待規格制訂，預計今年底會試產，大約明年下半年發酵。法人表示，由於增加功能，所以茂達DDR5相關產品的平均銷售單價預期可因此拉高。只是目前DDR5的產能仍受到HBM排擠，所以仍要觀察DDR5的市場滲透率進度。茂達在電源管理IC方面，投入不少研發資源，發展高效節能且高能量密度的負載點方案，希望未來在AI應用市場能占有一席之地。

同時，該公司投入發展高精度保護IC方案，開發對應的偵測技術，希望擴大伺服器客戶群。另一方面，茂達也持續研發數位大功率驅動IC，希望協助伺服器客戶解決高溫散熱的需求，並簡化散熱系統的設計。

法人指出，茂達上半年DDR5應用業績占比約5％、下半年有機會達近8％水準，整體來說，明年有望達雙位數百分比。茂達昨日股價下跌1.5元，收194.5元，外資法人連三買。